«الغميضة» يتصدر

يسجل مسلسل «الغميضة» الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة هدى حسين أرقامًا كبيرة في المشاهدة من خلال منصة «شاهد».. صور من بعض المشاهد لأبطال العمل خلال التصوير. (المركز الإعلامي ـ إم بي سي)