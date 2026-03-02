ناجلسمان: انتظروا المفاجآت في قائمة الألمان

أكد يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، أنه قد يكون هناك بعض المفاجآت في قائمة الفريق للمونديال في بعض الأدوار.

وقال في تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية : «المسألة تتعلق بمن ينسجم مع من ستكون هناك قرارات، وأستطيع أن أكشف ذلك مسبقًا، والتي من المحتمل ألا تحظى بتفهم كبير، ليس من قبل اللاعبين فحسب، بل أيضًا من قبل الجمهور العام».

وأضاف:«يجب الانتباه جيدًا لكيفية تعامل اللاعب مع كونه في المركز 15 أو 16 ضمن تشكيلتنا، بينما يعتبر لاعبًا من بين أفضل ستة لاعبين في ناديه وهل يستطيع لاعب معتاد على المشاركة بانتظام في ناديه التكيف مع هذا الدور معنا أم لا؟».

وذكر ناجلسمان أنه عند تقييم اللاعبين ينظر حتى إلى طريقة احتفالهم.

وتابع :«إذا رأيت لاعبًا يسجل هدفًا ولا يحتفل بشكل ملائم، هذه علامة لي بأن هناك شيئًا غير صحيح. إذا لاحظت شيئًا مثل هذا في أحد لاعبينا، سأدون ملاحظة عن هذا».

وأردف: «إذا لم تعد قادرًا حتى على الشعور بالحماس لتسجيل هدف، فربما يجدر بك الاعتزال».

وقال ناجلسمان إنه يفتقد قدرًا من المشاعر فيما يسمى بالانتصارات السهلة أو الأهداف السهلة في مباريات الدوري الألماني.

وأشار ناجلسمان إلى أن ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ، لديه فرصة جيدة لكي يكون جزءًا من قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم على الرغم من أنه لاعب احتياطي مع فريقه.

وقال ناجلسمان في مقابلة مع مجلة «كيكر»:«وفقًا للوضع الحالي، ليون جوريتسكا، على الرغم من قلة مشاركاته مع البايرن، لديه فرص جيدة للعب والحصول على دور مشابه لذلك الذي كان لديه في تصفيات كأس العالم».

ويرى ناجلسمان أن جوريتسكا يمثل خيارًا جيدًا للدور الهجومي في ثنائي الوسط الدفاعي، «فهو لاعب قوي وثابت ولديه قدرة على قطع الكرات بفاعلية»، في البطولة التي ستجرى هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتابع المدرب الألماني حديثه قائلًا :«لأنه أيضًا لاعب يدخل منطقة الجزاء، قوي في الالتحامات الهوائية، ويجلب قوة جيدة».

وأوضح أن ألمانيا لا تمتلك أي لاعب لديه نفس المواصفات، ولكن لاعبين مشابهين من حيث الأسلوب :«باسكال جروس، أنجيلو ستيلر، ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميتشا، وحتى روبرت أندريش - جميعهم يحبون امتلاك الكرة».

وسيعلن ناجلسمان عن قائمة الفريق 19 مارس لخوض مباراتين تجريبيتين أمام سويسرا وغانا يومي 27 و30 مارس الجاري.

ويسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2 يونيو، وسيلعب آخر مباراة تجريبية بعدها بأربعة أيام أمام المنتخب الأمريكي، وقبل السفر للولايات المتحدة سيلتقي مع فنلندا 31 مايو. وسينتقل الفريق إلى معسكره في نورث كارولاينا 8 يونيو.

وخلال البطولة، سيسافر منتخب ألمانيا إلى مباريات دور المجموعات قبل يوم واحد من كل مواجهة، حيث يلتقي مع كوراساو 14 يونيو في هيوستن، وكوت ديفوار 20 يونيو في تورونتو، والإكوادور 25 يونيو في إيست راذرفورد.

وتلعب بطولة كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

ويهدف المنتخب الألماني، الفائز بكأس العالم أربع مرات، لتحقيق نتائج أفضل من التي حققها في آخر نسختين عندما خرج من دور المجموعات.