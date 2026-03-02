سلوت: الكرات الثابتة لا تعجبني.. والحراس يحظون بالحماية

أكد الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، أن الاعتماد المتزايد على الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي سلب كرة القدم جانبًا من متعتها، لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن ذلك أصبح واقعًا جديدًا في اللعبة.

وعانى بطل إنجلترا من التعامل مع الكرات الثابتة سواء دفاعيًا أم حتى هجوميًا في المراحل الأولى من البطولة الجارية.

إلا أن سبعة من أهدافه التسعة الأخيرة في الدوري جاءت من ركلات ثابتة، من بينها ثلاث من ركلات ركنية خلال الفوز على وست هام 5ـ2 السبت على ملعب أنفيلد.

ويعد أرسنال الأفضل في الاعتماد على الكرات الثابتة، إذ سجّل هدفه السادس عشر الأحد من كرة ثابتة هذا الموسم إثر ركلة ركنية، معادلًا الرقم القياسي في تاريخ الدوري.

وقال سلوت للصحافيين الإثنين :«أولًا، عليك أن تقبل الأمر. أعتقد أن هذا الأمر موجود أساسًا في الدوري الإنجليزي وإذا تابعت دوريات أخرى، لا أظن أن هناك هذا القدر من التركيز على الكرات الثابتة».

وأوضح مدرب ليفربول أنه يشعر أن حراس المرمى في الدوري الإنجليزي يحظون بحماية أقل من قبل حكام المباريات مقارنة بالدوريات الأخرى، مثل الدوري الهولندي.

وتابع المدرب الهولندي:«هنا يمكنك تقريبًا ضرب حارس المرمى في وجهه والحكم سيقول لك فقط استمر». وأضاف «هل أعجبني ذلك؟ قلبي الكروي لا يحبه».

وذكر سلوت أنه كان يتطلع دائمًا لمشاهدة فريق برشلونة العظيم تحت قيادة بيب جوارديولا والذي اشتهر بأسلوبه المهاري والمعتمد على الاستحواذ.

وأردف :«الآن، معظم المباريات التي أشاهدها في الدوري الإنجليزي لا تمنحني متعة المشاهدة لكنه دائمًا مثير للاهتمام لأنه تنافسي للغاية، وهذا ما يجعل هذا الدوري رائعًا، فمع وجود هذا القدر من التنافس، يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر».

واصل سلوت حديثه قائلًا :«ربما تتغير الأمور مرة أخرى بعد خمسة أو عشرة أعوام، لكن لن أندهش إذا ذهبت لمباراة لفئة تحت 16 عامًا في مكان ما... لن أندهش إذا رأيت الفرق تركز بالكامل على الكرات الثابتة حتى للاعبين بعمر 16 عامًا هذا هو الواقع الجديد، ولدي رأيي بشأنه، لكن الأمر لا يتغير».