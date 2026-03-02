الإثنين.. مواجهتان في تحدي موسم القادسية

تستمر منافسات بطولة «زوهو» لكرة قدم الصالات، ضمن موسم القادسية الرمضاني في نسخته الثالثة بمواجهتين، الأولى على حساب المجموعة الأولى عندما يلتقي فريق محمصة أودن نظيره الثقبة، وفي الثانية يواجه فريق صقر أكادير المغربي نظيره السويحلي الليبي.

وحقق فريق غدران الفوز على نظيره القريان بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب المجموعة الثالثة وتعادل فريقا مجموعة التميمي وشركة نفط الكويت بهدف لمثله لصالح المجموعة ذاتها.

وتغلب فريق القادسية على حمادة الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح المجموعة الأولى من البطولة.

ونال رودريجو لاعب القادسية جائزة نجومية المباراة قدمها له النجم ياسر الشهراني.