الأهلي.. تأجيل مواجهة الدحيل يربك ديميرال

أربك تأجيل مواجهة الأهلي أمام الدحيل القطري في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، البرنامج العلاجي والتأهيلي المعد من قبل الجهاز الطبي في النادي للتركي ميريح ديميرال، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الطبي بالقطب الجداوي، رسم لديميرال عودة تدريجية، إذ تم منحه 60 دقيقة أمام الرياض، في الجولة الماضية، على أن يتم منحه دقائق أكبر ضد الدحيل القطري التي تم تأجيلها، لتكون عودته الرسمية أمام الاتحاد في مواجهة «الديربي» الجمعة المقبل.

وظهر ديميرال في التشكيل أمام الرياض في الجولة الماضية، بعد أن طوى فترة غيابٍ دامت تسع مبارياتٍ متتالية، بينها سبع لحساب «روشن»، واثنتان ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بداعي إصابةٍ عضليةٍ، داهمته أمام الخليج، 20 يناير الماضي، في الجولة الـ 17.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 59 نقطة، مبتعدًا عن النصر «المتصدر» بفارق نقطتين، وذلك قبل 10 جولات من نهاية البطولة.