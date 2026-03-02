«ليالي رمضان» السادس.. 4 أيام وفعاليات منوعة

نظمت جمعية الثقافة والفنون في مدينة الرياض مهرجان «ليالي رمضان» في نسخته السادسة بمقر الجمعية واستمر لمدة أربعة أيام.

وبحسب ما أوضحه القائمون على الفعاليات فقد ضمت أنشطة مختلفة منها الخيمة الثقافية واللقاءات الإثرائية، وأركان تراثية، ومسرح الدمى، وأهازيج الأطفال، وألعاب شعبية.

كما تضمن «ليالي رمضان»، تنظيم الورشة التدريبية في مختلف المجالات، وشهد المهرجان حضور الكثير من الممثلين والممثلات والمهتمين بالثقافة والفنون.