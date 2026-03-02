لعبا 42 مواجهة.. الريال كسب 32 وخيتافي 6

يسعى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لتقليص الفارق مع برشلونة «المتصدر» حينما يلتقي خيتافي عند الـ 11:00 مساء الإثنين، في ختام الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

ويدخل «الملكي» 60 نقطة المواجهة وهو يدرك أن أي تعثر ربما يُعقد مهمته نحو اللقب، في ظل الصراع مع برشلونة الذي يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة، ويعد من مراكز الوسط.

وتعد مواجهة الليلة، رقم 43 في تاريخ لقاءاتهما في الدوري، إذ كسب «المرينجي» 32 مباراة، مقابل 6 انتصارات لخيتافي، وحضر التعادل في 4 مواجهات.

وهز لاعبو ريال مدريد شباك خيتافي بـ 120 هدفًا، مقابل 29 هدفًا فقط للفريق الأزرق.