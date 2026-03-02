مع «الشياطين».. كاريك يطارد رقم سولشاير

عاد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى نغمة الانتصارات من جديد، وهذه المرة مع مدربه المؤقت مايكل كاريك، الذي قدم سلسلة من النتائج الإيجابية تعد الأفضل منذ فترة طويلة.

وقاد مايكل كاريك «الشياطين» في 10 مباريات رسمية خلال فترتين الأولى في 2021 ـ22، والثانية 2025ـ26 حقق خلالها 8 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي هزيمة، ليصبح على بعد مباراة واحدة فقط من معادلة الرقم الأفضل المسجل باسم المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي وصل إلى 11 مباراة متتالية بلا خسارة كأفضل سلسلة للفريق منذ 2013.

البداية كانت في موسم 2021ـ2022 حين تولى المهمة مؤقتًا بعد إقالة أولي جونار سولشاير، وخاض 3 مباريات خرج منها بانتصارين وتعادل، قبل أن يسلّم القيادة للمدرب الألماني رالف رانجنيك.

وفي الموسم الجاري، عاد كاريك مجددًا بعد تراجع النتائج وإقالة البرتغالي روبين أموريم، ليقود الفريق في 7 مباريات، فاز في 6 وتعادل في واحدة، مسجلًا 14 هدفًا مقابل 6 أهداف استقبلها، ليرتقي يونايتد إلى المركز الثالث ويقترب من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى كاريك إلى معادلة رقم سولشاير وكتابة فصل جديد في سجل المدربين، حينما يلاقي الأربعاء المقبل نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.