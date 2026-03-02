فليك: قادرون على قلب الطاولة أمام أتلتيكو مدريد

أصرّ الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الإثنين، على أن فريقه قادر على قلب تأخره الكبير أمام أتلتيكو مدريد 0ـ4 خلال مواجهة الإياب من نصف نهائي كأس إسبانيا.

ويستضيف العملاق الكاتالوني فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، الثلاثاء، في لقاء الإياب، بعد أن تكبّد خسارة ثقيلة على ملعب ميتروبوليتانو، الشهر الماضي، برباعية نظيفة، لكنه بات يحتاج إلى ريمونتادا تاريخية من أجل متابعة حملة الدفاع عن لقبه.

وقال فليك للصحافيين: «نتأخر بأربعة أهداف، لذا نريد أن نجعل المستحيل ممكنًا، هذا هو هدفنا لمباراة الثلاثاء، ونعلم جميعًا أن الأمر ليس سهلًا، لكننا في النهاية لا نستسلم أبدًا. سنبدأ هذه المباراة واضعين نصب أعيننا الحفاظ على نظافة شباكنا، مؤمنين بنقاط قوتنا وبقدرتنا على تحقيق ذلك».

وكان برشلونة اكتسح نظيره فياريال 4ـ1، السبت، على ملعبه في كامب نو ضمن منافسات الدوري الإسباني، من ضمنها ثلاثية لنجمه لامين يامال، وكانت الأولى في مسيرته.

وذكر فليك إن الدولي الإسباني الشاب سيكون مهمًا جدًا لفريقه أمام أتلتيكو، لكن الفريق ككل بحاجة لتقديم أداء رفيع من أجل تحقيق العود، قائلًا: «الفريق هو دائمًا محور التركيز».

وأضاف: «الهدف الأول له جاء بعد استعادة رائعة للكرة وتمريرة مميزة من فيرمين لوبيس، ويامال يملك جودة استثنائية لتسجيل مثل هذا الهدف والتمركز في المكان المناسب في اللحظة المناسبة».

وأردف: «ما قدمه بعد ذلك كان رائعًا للمشاهدة، أنا سعيد جدًا بذلك، لكن في النهاية نحن بحاجة إلى الجميع، وليس لامين فقط».

ورأى فليك أن الأداء أمام فياريال شكل خطوة لافتة للأمام بالنسبة لبرشلونة، داعيًا لاعبيه لتقديم أداء مماثلًا أمام أتلتيكو.

وتابع حديثه: «نحن نلعب أمام فريق رائع، وقد سببوا لنا الكثير من المتاعب في المباراة الماضية، لكن بإمكاننا تحقيق ذلك وعلينا أن نلعب بذكاء، لكن أيضًا بتلك الرغبة الكبيرة في تحقيق الهدف. في المباراة الأخيرة أمام فياريال رأينا فريقًا مختلفًا تمامًا، بديناميكية مختلفة وكثافة أعلى في أدائنا».

وزاد: «يجب أن نلعب وحدة واحدة، فهذا هو المفتاح لمباراة الغد».

ويغيب عن النادي الكاتالوني مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المصاب، في حين سيعود بيدري إلى خط وسط الفريق بعد مشاركته بديلًا في المباريات السابقة.

من جهته، قال سيميوني إن الطريقة التي سيعتمدها فريقه لإيقاف لامين يامال تتمثل في إجباره على التراجع إلى مناطقه الخلفية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «إنه لاعب مميز جدًا على الصعيد الفردي، وقادر على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب».

وتابع: «علينا أن نستغل الفرصة التي يمنحنا إياها ذلك للهجوم في تلك المساحة، وأن ندفعه إلى المكان الذي يشعر فيه بأكبر قدر من عدم الارتياح، وهو الدفاع».