الإصابة تحرم سانتوس من آينتراخت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، الإثنين، أن كاوا سانتوس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وأصيب سانتوس في أحد أربطة الركبة خلال مباراة فرايبورج، الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني.

واضطر سانتوس لعدم استكمال المباراة ليحل مكانه ميشيل تسيتيرر، الحارس الاحتياطي، وأسهم في فوز فرانكفورت بنتيجة 2ـ0.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع في سلم الترتيب برصيد 34 نقطة من تسعة انتصارات، وسبعة تعادلات، وثماني خسائر.