شوماخر يبحث عن النسيان بعد ظهوره الأول

يبحث ميك شوماخر، سائق سباقات سيارات فورمولا 1- سابقًا، المضي قدمًا ونسيان ظهوره الأول المخيب للآمال في سباقات إندي كار.

ودون أي خطأ منه، اضطر شوماخر للانسحاب بعد أن تورط في حادث في اللفة الأولى من سباق الجائزة الكبرى الافتتاحي لموسم سانت بطرسبرج في فلوريدا.

وقال: «أنظر للأمام، وليس للوراء، وسأحاول فهم ما الذي كان بإمكاننا أن نفعله بشكل أفضل».

وأضاف نجل مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1-: «هدفنا كان بسيطًا وهو إنهاء السباق، وربما إكمال كل اللفات. لكننا حققنا أقل من ذلك بكثير، إنه سوء حظ شديد لكن مازال يتبقى 17 سباقًا. هذا كان السباق الأول فقط، مجرد البداية. وأتطلع لما تبقى من الموسم».

وتعاقد فريق رحال ليترمان لانيجان ريسينج مع شوماخر في وقت سابق من هذا العام.

وشارك في سباقات فورمولا 1- خلال عامي 2021 و2022 مع فريق هاس، لكنه لم يتم تجديد عقده، كما فشل في إيجاد فريق جديد بعد ذلك.

وخاض أخيرًا منافسات بطولة العالم للتحمل في 2024 و2025 مع فريق ألبين.