تتويج الاتفاق ومهد في البطولة الرمضانية

تُوِّج فريق الاتفاق تحت 14 عامًا لكرة القدم وفريقا أكاديمية مهد لفئتي تحت 13 و12 عامًا بلقب بطولة مهد الرمضانية 2026، حسبَ بيانٍ نشرته الأكاديمية، الإثنين.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرقٍ، هي أكاديمية مهد الرياضية، والقادسية، والاتفاق، والنصر ضمن ثلاث فئاتٍ عمريةٍ «تحت 14 و13 و12 عامًا».

ولُعبت البطولة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ حيث تنافست الفرق على صدارة الترتيب في كل فئةٍ.

وتأتي بطولة مهد الرمضانية ضمن برامج الأكاديمية الرامية إلى توفير بيئةٍ تنافسيةٍ نوعيةٍ، تسهم في صقل المواهب، وإعداد جيلٍ رياضي واعدٍ قادرٍ على تمثيل الوطن في مختلف المحافل المستقبلية.