روسينيور: بيدرو اعتذر والمساءلة مهمتي

دعا ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، إلى ثقافة المساءلة في ناديه بعد أن بات يلعب بعشرة لاعبين للمباراة الثانية على التوالي، عندما طرد بيدرو نيتو خلال خسارة الفريق 1ـ2 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وحصل نيتو على بطاقة صفراء بسبب مشادة مع الحكم حول الهدف الثاني لأرسنال، ثم تسبب جناح تشيلسي ‌في إسقاط ‌جابرييل مارتينيلي بعد أقل من ‌ثلاث ⁠دقائق ليحصل على ⁠بطاقة صفراء ثانية.

وكان تشيلسي قد تعادل مع بيرنلي، صاحب المركز 19، في مباراته السابقة، بعد أن استقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد حصول ويسلي فوفانا على بطاقتين صفراوين.

وتراجع فريق ⁠روسينيور، الذي لم يحقق أي ‌فوز في آخر ‌ثلاث مباريات في الدوري ، إلى المركز ‌السادس، بينما يستعد للتوجه للقاء أستون فيلا، ‌صاحب المركز الرابع، الأربعاء .

وقال روسينيور للصحافيين الإثنين :«يجب أن يتحسن الوضع بسرعة. مهمتي هي صياغة ثقافة المساءلة، بحيث إذا ارتكبت خطأ، فإنك ‌تعترف به وتحرص على ألا يتكرر مرة أخرى».

وأضاف «اعتذر بيدرو للفريق. سنفتقده ⁠في ⁠المباراة المقبلة. أحتاج إلى رؤية تحسن في السلوك الآن».

وعانى تشيلسي من مشكلات انضباطية طوال الموسم، خاصة في سبتمبر وأكتوبر عندما حصل على أربع بطاقات حمراء في ست مباريات تحت قيادة إنزو ماريسكا سلف روسينيور.

وقال روسينيور «تلقينا إنذارات بسبب اعتراضات لا داعي لها وارتكاب أخطاء. إذا أردنا أن نتحسن ونصل إلى المكانة التي نريدها، علينا أن نتخذ خطوة واعية الآن لضمان عدم تكرار ذلك».