«التواء الركبة» يبعد مبابي عن الريال

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة الفرنسي كليان مبابي، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، بالتواء في الركبة اليسرى، بعد الكشف عليه من أطباء فرنسيين متخصصين.

وأضاف بيان صادر عن النادي، الإثنين، أن الفحوص التي تمت تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد، أوضحت عدم حاجة اللاعب لتدخل جراحي.

وكان مبابي سافر إلى فرنسا لإجراء تقييم دقيق لإصابته في الركبة، التي يعاني منها منذ ديسمبر الماضي، بهدف متابعة حالته بشكل أفضل، والاستعداد لعودته إلى الملاعب في أحسن الظروف الممكنة، بحسب مصادر أشارت إلى أن اللاعب لا يبحث عن إجراء جراحي.

واضطر قائد المنتخب الفرنسي، الذي يعاني من إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليسرى منذ أواخر العام الماضي، إلى الانسحاب من مباراة إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، الثلاثاء الماضي، بعد شعوره بـ«ألم مستمر» خلال التدريبات، وفقًا لعدة مصادر.

وصرح المقربون من مبابي أنه «لا يوجد أي خلاف» بين مبابي وريال مدريد بشأن إصابته.

وقال ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، الأحد: «نحن نعلم جيدًا ما يمر به مبابي. ما نريده الآن هو أن يتعافى من الألم ليعود بكامل لياقته، بثقة وأمان قدر الإمكان».

وامتنع أربيلوا، الذي أشار إلى غياب المهاجم الفرنسي «عدة أيام» أو حتى «عدة أسابيع»، عن تقديم المزيد من التفاصيل.

ويخوض ريال مباراتين حاسمتين في الأيام المقبلة، حيث يتواجه مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب وإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 11 و17 مارس تواليًا.

ومن المقرر أيضًا أن يخوض المنتخب الفرنسي مباراتين تجريبيتين ضد البرازيل وكولومبيا في 26 مارس 29 بأمريكيا، قبل شهرين ونصف الشهر من انطلاق كأس العالم.