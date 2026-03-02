برينيوني: انتهى موسمي.. احتاج الراحة

أعلنت الإيطالية فيديريكا برينيوني، نجمة التزلج، نهاية موسمها بعد عودتها من الإصابة، وفوزها بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الشهر الماضي، وفق بيانٍ، نشرته عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين.

وكانت المتزلجة «35 عامًا» تُوِّجت بلقب كأس العالم العام الماضي، لكنَّها تعرَّضت في أبريل 2025 إلى كسرٍ مزدوجٍ في الساق، وتمزُّقٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وبعد ابتعادٍ دام عشرة أشهرٍ، عادت اللاعبة إلى منافسات كأس العالم، في يناير، وحصدت ذهبيتي التعرُّج سوبر طويل، والتعرُّج الطويل في كورتينا.

وكشفت برينيوني عن أنها لن تشارك في المرحلتين المتبقيتين من كأس العالم، ولا في النهائي المقرَّر في النرويج بين 21 و25 مارس الجاري.

وقالت: «أعتقد أنني طلبت الكثير من جسدي خلال الأشهر الماضية».

وأضافت: «منذ اليوم الذي تعرَّضت فيه للإصابة، كرَّست نفسي بالكامل لهدف المشاركة في أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، وتحقيق إنجازٍ مزدوجٍ، يتمثَّل في حمل العلم الإيطالي، والصعود به إلى منصة التتويج. تمكَّنت من ذلك مرتين، وفوقها وقفت على أعلى درجةٍ في منصة التتويج. حاولت مواصلة الموسم، لكنْ جسدي يقدم لي الآن الفاتورة، لذا أستغل موسمًا بات يشارف على نهايته لأمنح نفسي فترة راحةٍ، ثم أواصل عملية التأهيل بالطريقة المثلى، وهي التي كانت مضغوطةً بالضرورة خلال الفترة الجارية من أجل تحقيق المعجزة التي نجحنا في صنعها».

ولم تكن لدى برينيوني أي فرصةٍ للاحتفاظ بلقبها في الترتيب العام لكأس العالم، إذ تقبع خارج المراكز الـ 50 الأولى بفارقٍ يتجاوز ألف نقطةٍ عن المتصدرة الأمريكية ميكايلا شيفرين.