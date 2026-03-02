عقوبات العنصرية تلاحق توتنام

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامةً ماليةً قدرها 30 ألف يورو ضد نادي توتنام الإنجليزي بسبب ادعاءاتٍ حول سلوكٍ عنصري أو تمييزي من جانب جماهير فريقه الأول لكرة القدم خلال المباراة على ملعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ضمن دوري أبطال أوروبا.

كذلك حُرم توتنام من بيع التذاكر لجماهيره في مباراةٍ واحدةٍ خارج ملعبه بالبطولات التابعة للاتحاد، لكنْ مع وقف التنفيذ لمدة عامٍ.

وتعرَّض النادي أيضًا لغرامةٍ ماليةٍ قدرها 2250 يورو بسبب إلقاء جماهيره مقذوفاتٍ خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على فرانكفورت 2ـ0، في 28 يناير الماضي.

ويلتقي توتنام في مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد الإسباني، 10 مارس الجاري، على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16.