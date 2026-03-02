رونالدو يلازم «الصحي».. وينتظر النتيجة

اكتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، بإجراء تمارينَ داخل النادي الصحي، الإثنين، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وحسبَ المصدر ذاته، سيتسلَّم الجهاز الطبي للفريق، مساء الإثنين، نتائج الفحص الإشعاعي لموضع الإصابة التي غادر بسببها رونالدو مباراة الفريق الأخيرة مع الفيحاء في المجمعة، السبت الماضي، لحساب الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

وكانت مصادرُ خاصَّةٌ كشفت عن إجراء الجهاز الطبي للفريق فحصًا أوليًّا للاعب داخل مقر السكن في المجمعة بعد المباراة، أظهرَ إصابته في العضلة الخلفية.

واستبدل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، النجم العالمي قبل نهاية المباراة بـ تسع دقائق، وأفاد خلال المؤتمر الصحافي بعدها بمعاناة اللاعب من إجهادٍ عضلي.

وبعد يوم راحةٍ، تلا المباراة، استأنف الفريق تدريباته وسطَ مشاركة ثنائي فريق تحت 21 عامًا حسن المنهالي، حارس المرمى، وراكان الغامدي، لاعب الوسط.

ويستعد النصر، الذي يتصدَّر «روشن» بـ 61 نقطةً، لملاقاة نيوم، ثامن الترتيب، في الرياض، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 25.