جيروتو يدعم التعاون أمام الفتح

حصل البرازيلي أندريه جيروتو، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في المباريات، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ودخل جيروتو تدريبات الفريق تدريجيًّا بعد تعافيه من إصابةٍ عضليةٍ، داهمته أمام الرياض، 18 يناير الماضي، في الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي.

وغادر البرازيلي تلك المباراة مستبدلًا في الدقيقة 41، ولم يشارك مجدَّدًا مع الفريق لتسعة لقاءاتٍ متتالية، آخرها أمام القادسية، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 24.

وحسبَ المصادر، استعاد جيروتو كامل عافيته، وبات جاهزًا للعودة إلى قائمة الفريق، بدءًا من مواجهة الفتح، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ 25.

وفي غياب جيروتو، استعان البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفريق، بمتعب المفرج ومحمد الدوسري وقاسم لاجامي في مركز قلب الدفاع.

ويلعب البرازيلي للتعاون منذ صيف 2023 الذي شهد قدومه من نانت الفرنسي.