الاتفاق.. ديمبيلي أقرب إلى ميدران

واصل الإسباني ألفارو ميدران، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تنفيذ برنامجه العلاجي في العيادة الطبية للنادي، مساء الإثنين، في وقتٍ دخل فيه زميله المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، لم تتحدَّد حتى الآن إمكانية مشاركة ميدران أمام الشباب، السبت ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، فيما أدى ديمبيلي تمارينَ انفراديةً، ويخضع لاختباراتٍ لياقيةٍ وطبيةٍ الخميس، لتحديد مدى جاهزيته لخوض المباراة، التي يستضيفها ملعب «إيجو» في الدمام. وطبقًا للمصادر، يبدو ديمبيلي أقرب من زميله إلى المشاركة مع الفريق.

واستعدادًا للمواجهة، خاض فريق المدرب سعد الشهري حصةً تدريبيةً، على الملعب الرديف الإثنين، ركزت على رفع الجاهزية اللياقية، وتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختُتِمَت بمناورةٍ فنيةٍ على نصف مساحة الأرضية.

وخسِر الاتفاق 1ـ3 من الحزم، الجمعة في الرس ضمن الجولة الـ 24، ويحتل المركز السابع في المسابقة بـ 38 نقطةً. ويمتلك ضيفُه في الجولة المقبلة 25 نقطةً، ويحتل المركز الـ 13.

وبسبب إصابتين، غاب ديمبيلي عن آخر خمس مباريات، وميدران عن آخر مباراتين.