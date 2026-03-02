بولونيا يعمق جراح بيزا

حقق فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم، الإثنين، فوزه الثالث تواليًا في الدوري، بتغلبه على مضيفه بيزا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 27.

أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم الدنماركي ينز أودجارد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

أما بيزا، فبقى في منطقة الخطر، بعدما تلقى خسارته الثالثة تواليًا والـ14 بعد صعوده مطلع الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 15 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا، متذيل الترتيب.