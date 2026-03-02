الرئيسية / الصورة .. قصة

عرض بيكي بلايندرز

2026.03.02 | 11:17 pm
حضر مجموعة من لاعبي فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، العرض الأول والخاص لفيلم «بيكي بلايندرز: الرجل الخالد» في قاعة سيمفوني هول بمدينة برمنجهام في بريطانيا (رويترز)
عرض بيكي بلايندرز

عرض بيكي بلايندرز

عرض بيكي بلايندرز

عرض بيكي بلايندرز

عرض بيكي بلايندرز