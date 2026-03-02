عرض بيكي بلايندرز

حضر مجموعة من لاعبي فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، العرض الأول والخاص لفيلم «بيكي بلايندرز: الرجل الخالد» في قاعة سيمفوني هول بمدينة برمنجهام في بريطانيا (رويترز)