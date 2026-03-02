4 مقترحات على طاولة الآسيوي

قدَّمت الأندية السعودية المشاركة في البطولات الآسيوية الهلال، والنصر، والأهلي، والاتحاد أربعة مقترحات لإجراء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2 خلال اجتماع تنسيقي عُقِدَ الإثنين عبر الاتصال المرئي، في حضور إدارات المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب ممثلي الأندية، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأفاد المصدر ذاته بأن الأندية اقترحت إجراء المباريات نهاية مارس الجاري، أو خلال الأسبوعين الأوَّلَين من أبريل المقبل. وسيُرفع المقترح رسميًّا إلى الاتحاد الآسيوي للعبة، الثلاثاء، لدراسته، واتخاذ القرار المناسب.

وذكر المصدر، أن الأندية طلبت أيضًا خوض مواجهات دور الـ 16 من دوري النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 على الأراضي السعودية، مع الاكتفاء بمباراة الإياب فقط، في ظل ضيق الروزنامة محليًّا وقاريًّا. ومن جانب الاتحاد، طُرِحَ مقترحٌ، يقضي بلعب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع لأندية غرب آسيا من مواجهةٍ واحدة فقط في جدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب على اعتبار أن الأدوار النهائية من البطولة ستُستكمل بنظام التجمُّع في «عروس البحر الأحمر». كذلك اقترح الاتحاديون أن تكون المباريات قبل ثلاثة، أو أربعة أيام من التجمُّع الفعلي في جدة، مبرِّرين ذلك بأن الفريق الفائز من هذه المباراة يتأهل مباشرةً إلى النهائيات، فيما يودِّع الخاسر البطولة. وأجَّل الاتحاد الآسيوي مواجهات الذهاب في المرحلتين من البطولتين القاريتين المقرَّرتين في 3 و4 مارس الجاري حتى إشعار آخر، لكنَّه لم يبت حتى الآن في لقاءات الإياب في 10 و11 من الشهر ذاته.

وكان من المقرَّر أن يحلَّ الأهلي ضيفًا على الدحيل القطري، الإثنين، وأن يلتقي الهلال مضيفه السد القطري، الثلاثاء، وفي اليوم ذاته أن يواجه الاتحاد مضيفه الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، أما النصر، فكان على موعد مع الوصل الإماراتي، الأربعاء، في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أوضح، عبر موقعه الرسمي الإثنين، أنه عقد اجتماعًا مرئيًّا ضمن خطة عمل الأمانة العامة بهدف مواءمة مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية مع الروزنامة المحلية.