من أسئلة المسابقات

خلال بحثي عن الأسئلة لبرامج المسابقات أتوقف عند معلومات مدهشة، وأرى كيف في عالمنا عجائب لم نعطها حقها، بينما أعجبنا بصناعات بشرية تبدو ضئيلة أمام صنع الخالق. بيضة النعامة سمكها من 2 إلى 4 مليمتر، لكنها تستحمل أن نضع فوقها وزنًا يصل إلى 100 و120 كلجم، أما الحمام الزاجل فقد وصلت سرعة بعض أنواعه إلى 140 كلم في الساعة، والمعروف أن الشاهين تصل سرعته إلى 320 كلم أثناء الانقضاض نحو فريسته، وزن ذكر الشاهين غالبًا لا يتجاوز 750 جرامًا، بينما وزن السيارة التي تحقق مثل هذه السرعة يصل إلى 2000 كلجم. نظر العقاب يستطيع تمييز الأجسام من بعد 2 إلى 3 كلم، يرى بدقة تفوق نظر الإنسان حوالي 8 مرات، ويستطيع رؤية نطاق أوسع من الألوان. في عالم الزراعة كنت أعتقد أن الأرز هو أكثر المحاصيل الزراعية، يليه القمح، لكن الأرقام تقول إن الذرة هي المحصول الأول بحوالي 1.2 مليار طن سنويًا، ويأتي القمح ثانيًا بـ 780 مليون طن، ثم الأرز بحوالي 510 مليون طن. في عالم الأعمال أذهلتني شركة وولمارت الأمريكية، عدد موظفيها حوالي 2.1 مليون موظف عالميًا، وارداتها السنوية حسب الأعوام الأخيرة تتجاوز الـ 600 مليار، أي دخلها اليومي حوالي 1.6 مليار دولار! تأسست وولمارت على يد سايمن والتون في أركنساس الأمريكية عام 1962، وغالبًا أنه عندما بدأ مشروعه هناك من قال له: هذا مشروع فاشل وأنت لا تفهم! في كرة القدم أرقام غريبة، في عام 1963 تعرضت بريطانيا لشتاء قاسٍ عُرف بالشتاء الكبير، تساقطت الثلوج وتراكمت بكثافة، حتى إن مباراة لينكولن سيتي وكوفنتري سيتي تأجلت 15 مرة، لتدخل المباراة التاريخ كأثر مباراة تأجيلًا، أدى تأجيل المباريات في الشتاء الكبير لتطوير أنظمة تصريف المياه وتدفئة الملاعب.

ـ فيكتور هوجو: العقل كالحديقة، إن لم تزرع فيه الزهور، نمت فيه الأعشاب الضارة.