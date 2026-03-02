الاتحاد.. الأجانب جاهزون والناشري يغيب

خاض فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تدريبًا مساء الإثنين على ملعبه في جدة أظهر، حسبما أفادت مصادر «الرياضية»، جاهزية جميع لاعبيه الأجانب، المتاحين محليًا، للمشاركة في ديربي جدة أمام الأهلي، المقرر الجمعة في قمة الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى اكتفاء عوض الناشري، لاعب الوسط، بأداء التمارين في صالة اللياقة البدنية، في إطار برنامج تأهيله لتجاوز إصابته الأخيرة، التي تعرّض لها أمام الحزم ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة.

وبدأ الاتحاد تحضيراته الفعلية لمواجهة الأهلي، بعد اكتفاء اللاعبين الأساسيين الأحد بأداء تمارين استرجاعية، استهدفت تجنيبهم الإرهاق الناجم عن قلّة عدد الأيام بين المباريات.

وفرض المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مناورةً على نصف مساحة الملعب، طبق خلالها أفكاره التكتيكية قبل ديربي جدة، المقرّر على ملعب «الإنماء».

ويمتلك الاتحاد 12 لاعبًا أجنبيًا بإمكانهم المشاركة محليًا، ويقتصر دور المدافع الكاميروني ستيفان كيلر على المسابقات الآسيوية.