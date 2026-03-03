الدرعية يرفض قصة رحيل فريدمان

رفضت شركة نادي الدرعية قصة رحيل الإسكتلندي دوجي فريدمان، المدير الرياضي، إلى توتنام هوتسبير الإنجليزي، حسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وفي تقرير لها، كشفت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، الإثنين، عن دخول فريدمان خيارات إدارة توتنام لشغل منصب المدير الرياضي، خلفًا للإيطالي فابيو باراتيتشي، الذي رحل أخيرًا إلى فيورنتينا في بلاده.

وأكد المصدر ذاته، التزام فريدمان بـ «مشروع الدرعية طويل الأمد»، و«الاستراتيجية الكبيرة التي يتبنّاها النادي».

وطبقًا للصحيفة البريطانية، وضعت إدارة توتنام عدة مرشحين للمنصب، ومن بينهم فريدمان، وكذلك الإنجليزي بول وينستانلي، المدير الرياضي لتشيلسي.

وأشارت «تيليجراف» إلى صعوبة التعاقد مع وينستانلي لارتباطه بعقد مع تشيلسي يمتد حتى 2031.

وانضم فريدمان إلى الدرعية مارس 2025، بعد تجربة دامت 8 أعوام في منصب المدير الرياضي لنادي كريستال بالاس الإنجليزي.

ويحتل الدرعية المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بفارق 10 نقاط خلف أبها المتصدر.