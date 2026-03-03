اتحاد القدم لـ «الرياضية»: بدائل معسكر الدوحة جاهزة

أعدّ الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مجموعة من الخيارات البديلة تحسُّبًا لإلغاء المعسكر الإعدادي لـ«الأخضر» الذي تستضيفه الدوحة، عاصمة قطر، نهاية مارس الجاري، حسبما كشف لـ«الرياضية» الاتحاد السعودي للعبة.

ويخوض «الأخضر» في الدوحة مباراتين تجريبيتين أمام نظيريه المصري في 26 مارس والصربي في 30 من الشهر ذاته.

وأكد اتحاد الكرة أن المعسكر لا يزال قائمًا حتى الآن، وأنه يتابع الأمر بالتنسيق مع نظيره القطري والجهات المعنية، وسيعلن عن أي مستجدات في حينه.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، طرح الاتحاد السعودي خيارات بديلة منها إجراء المواجهة التجريبية مع المنتخب المصري في القاهرة، عاصمة مصر، والتنسيق لإجراء المواجهة مع صربيا في مدينة جدة.

والمباراتان جزءٌ من برنامج إعداد «الأخضر»، الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرّرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويواجه المنتخب السعودي منتخبات إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر، ضمن المجموعة الثامنة من المونديال.