يوفنتوس.. ماكيني يجدد وفلاهوفيتش يعود

جدد نادي يوفنتوس، الإثنين، عقد الأمريكي ويستون ماكيني، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم حتى 2030.

وجاء الإعلان عن تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من مشاركة ماكيني مع المنتخب الأمريكي في كأس العالم التي تستضيفها بلاده مع كندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن العقد الجديد يتضمن زيادة في الراتب السنوي من 2.5 مليون يورو إلى 4 ملايين.

أحرز ماكيني «27 عامًا» بقميص يوفنتوس 26 هدفًا وصنع 26 في 220 مباراة، منذ قدومه من شالكة 2020، وأصبح ركيزة أساسية في خطط المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي، الذي دفع به أخيرًا كرأس حربة صريح ليسجل ثمانية أهداف ويصبح هداف الفريق خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى، يستعد الصربي دوشان فلاهوفيتش، للعودة إلى التدريبات الجماعية ليوفنتوس خلال أيام قليلة، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ أواخر نوفمبر الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن فلاهوفيتش سينضم لتشكيلة سباليتي في مواجهة بيزا الأسبوع المقبل لحساب الجولة الـ 28 والمقرر لها يوم السابع من مارس الجاري، لكنه سيبدأ من على مقاعد البدلاء.

ومن المقرر أن تمثل عودة فلاهوفيتش دفعة قوية لخيارات سباليتي في خط الهجوم في ظل تذبذب أداء الكندي جوناثان دافيد، ومشاركة البلجيكي لويس أوبيندا على فترات متباعدة.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط عن روما الرابع، وذلك بعد تعادلهما 3ـ3 الأحد.

وسجل فلاهوفيتش «26 عامًا» ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 17 مباراة بجميع مسابقات الموسم الجاري، وهناك جدل قائم بشأن مستقبله مع النادي، حيث سينتهي عقده في يونيو المقبل.