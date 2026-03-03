أنشيلوتي الابن يعود إلى «السيليساو»

التحق دافيدي أنشيلوتي مجدَّدًا بوالده المدرب كارلو أنشيلوتي ضمن الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم خلال تحضيراته لكأس العالم، حسبَ مصدرٍ في الاتحاد المحلي للعبة.

وسيعود ابن الـ 36 عامًا لمساعده والده في المباراتين التجريبيتين لـ «السيليساو» المقرَّرتين نهاية الشهر الجاري في الولايات المتحدة ضد فرنسا وكرواتيا.

وترك دافيدي منصب مساعد المدرب في المنتخب الصيف الماضي، ليتسلَّم الإشراف على فريق بوتافوجو، الذي قاده إلى المركز السادس في الدوري، ونيل بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وعمل دافيدي مع والده أيضًا خلال إشراف الأخير على نابولي الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وريال مدريد الإسباني.

ووقعت البرازيل، الساعية إلى لقبها العالمي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها، ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 إلى جانب المغرب، وهايتي، وإسكتلندا.