الفيصلي يمطر شباك العدالة بسداسية

أمطر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم شباك منافسه العدالة بسداسية مقابل هدف واحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء الإثنين ضمن الجولة الـ25 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وتكفل بتسجيل سداسية العنابي البرازيلي رافاييل دا سيلفا «24» وأضاف المولدوفي لوفانور هنريكي هدفين «28 و68» وأكمل البرازيلي أندرو موراتو مهرجان الأهداف «45» وبعدها بثلاث دقائق سجل الهندوراسي روميل كيوتو ثم زميله البرازيلي إدواردو هنريكي «56» بينما سجل هدف العدالة الوحيد الجنوب إفريقي شيفافيرو رانجا «73».

ورفع الفيصلي رصيده إلى 45 نقطة محتلًا المركز الخامس بعد 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 4 هزائم، فيما تجمد العدالة عند النقطة 17 عقب أن كسب 3 وتعادل 7 فيما خسر 14.

ويواجه العنابي نظيره الدرعية السبت المقبل لحساب الجولة الـ26 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بينما يحل العدالة ضيفًا على منافسه البكيرية في اليوم ذاته.

وفي بقية مواجهات الإثنين من الجولة الـ25، كسب جدة نظيره العربي بهدف دون رد، سجله محمد الصيعري من علامة الجزاء عند الدقيقة «12».

وفرض الجبلين التعادل على نظيره الزلفي 1ـ1 بعد أن تقدم الأخير بهدف عبر بين مالانجو «61» وأدرك سعد الصالح التعادل للفريق الشمالي بالخطأ في مرماه.