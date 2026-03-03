أخضر السيدات يكسب قرغيزستان بثنائية

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات المواجهة التجريبية، أمام نظيره قرغيزستان، بهدفين دون رد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الخبر، الإثنين.

وافتتحت رغد مخيزن التسجيل عند الدقيقة الثامنة، من زمن المباراة، بينما عززت فدوى خالد التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة «35».

ودخل المدرب الإسباني لويس كورتيس المباراة بتشكيلة ضمت منى عبد الرحمن في حراسة المرمى، وشروق الهوساوي، رغد مخيزن، بيان صدقة، فريدة حنفي في الدفاع، ويحكم الوسط لانا عبد الرزاق، فاطمة منصور، صبأ توفيق، إلى جانب البندري مبارك، فدوى خالد، مباركة الصيعري بالهجوم.

يذكر أن هذه المواجهة التجريبية الثانية التي يكسبها الأخضر، بعدما كسب لقاء المنتخب البحريني بثلاثية نظيفة، ويختتم معسكره التدريبي في الدمام، بمواجهة منتخب قرغيزستان مجددًا الجمعة المقبلة.