بوابري.. إصابة جديدة في الهلال

انضم الفرنسي سايمون بوابري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى قائمة مصابي «الأزرق»، بعد شعوره بآلام في الكتف حسبما أعلن النادي، الإثنين، عبر حسابه في منصة «إكس».

وبسبب تلك الآلام ارتاد بوابري عيادة النادي الطبية، تزامنًا مع خوض الفريق حصة تدريبية بعد راحة تلت الانتصار 5ـ3 على الشباب في الجولة الـ 24 من دوري روشن السعودي.

في الوقت ذاته، واصل الفرنسي كريم بنزيما، رأس الحربة، والمدافع حسان تمبكتي تنفيذ برنامجهما التدريبي في صالة الإعداد البدني، إضافة إلى الجري، وأداء تمارين لياقية بالكرة.

وكشف الهلال عن مشاركة التركي يوسف أكتشيشيك، قلب الدفاع، ومحمد الربيعي، حارس المرمى، في الجزء الأول من الحصة، قبل المغادرة لمواصلة برنامجهما التأهيلي.

وفتح الفريق العاصمي ملف تحضيراته لمواجهة النجمة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 25.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفًا عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط.