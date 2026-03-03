الرابطة تسحب السخرية من فيكاريو

حذفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، منشورًا عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي والذي بدا وكأنه يسخر من الإيطالي جوجليمو فيكاريو، حارس مرمى فريق توتنام، بعد ردود فعل غاضبة من الجماهير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الرابطة نشرت مساء الأحد، مقطع فيديو لفيكاريو وهو ينفذ ضربة مرمى طويلة لكن الكرة ذهبت إلى المرمى الآخر قبل أن تخرج بعيدًا عن أرضية الملعب وعلقت على ذلك قائلة: «هكذا كانت الخطة».

وتعرض المقطع الذي شمل أيضًا عبارة «ضربة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو» وبعدها عبارة «يا إلهي» لانتقادات لاذعة قبل أن يتم حذفه اليوم التالي.

وتواصل نادي توتنام مع رابطة الدوري الإنجليزي حول ذلك المنشور، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لها أن تسخر من الفرق واللاعبين.

ويبتعد توتنام بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط وذلك بعد الخسارة بنتيجة 1ـ2 أمام فولهام الأحد.

وخسر الفريق آخر أربع مباريات، كما أنه لم يحقق الفوز في آخر عشر قبل مواجهة كريستال بالاس الثلاثاء.