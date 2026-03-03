الثانية تواليا.. خيتافي يسقط الريال

مني فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بخسارة أولى على أرضه أمام جاره خيتافي منذ 2008 بسقوطه 0-1 الإثنين في ختام الجولة الـ 26 من الدوري، ما سمح لبرشلونة بالبقاء بعيدًا في الصدارة بفارق أربع نقاط.

ودخل فريق المدرب ألفارو أربيلوا اللقاء على خلفية سقوطه في المرحلة الماضية على ملعب أوساسونا 1ـ2، ما سمح لبرشلونة في استعادة الصدارة بعد أسبوع فقط على التخلي عنها للفريق العاصمي.

وحسم برشلونة السبت مواجهته القوية مع فياريال بنتيجة كبيرة 4ـ1، ما سمح له بتوسيع الفارق مؤقتًا إلى أربع نقاط، لكن ريال ثبت الفارق بعدما فشل في تحقيق فوزه التاسع تواليًا على خيتافي الذي لم يذق طعم الانتصار أمامه منذ الجولة الـ 19 من موسم 2021ـ2022، والأولى على ملعب جاره منذ فبراير 2008.

وبغياب هدافه الفرنسي كيليان مبابي الموجود حاليًا في باريس لمعالجة التواء في الركبة يعاني منه منذ نهاية العام، فرض ريال سيطرته على بداية اللقاء وحصل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل حين انفرد بالحارس دافيد سوريا، لكن الأخير تألق وأنقذ فريقه «13».

وعاد سوريا للتألق مجددًا وهذه المرة في وجه محاولة للتركي أردا جولر «24»، قبل أن يصدم خيتافي جاره بافتتاحه التسجيل من أول محاولة له بين الخشبات الثلاث، وذلك عبر المهاجم الأوروجوياني مارتين ساتريانو بتسديدة رائعة «على الطاير» من خارج المنطقة بعيدًا عن متناول الحارس البلجيكي تيبو كورتوا «39».

وبعد فرصة لريال عبر رأسية للاعب الوسط لفرنسي أوريليان تشواميني وجدت في طريقها سوريا الذي تصدى لها على خط المرمى «42»، دخل الفريق الملكي استراحة الشوطين وهو متخلف أمام جاره المتواضع.

وبدا ريال عاجزًا عن الوصول إلى مرمى ضيفه في مستهل الشوط الثاني، ما دفع أربيلوا إلى الزج دفعة واحدة بالمهاجم البرازيلي رودريجو والمدافعين داني كارفاخال ودين هويسن بدلًا من لاعب الوسط تياجو بيتارش والمدافعين الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والنمسوي دافيد ألابا تواليًا «55».

لكن شيئًا لم يتغير رغم محاولة لفينيسيوس الذي توغل في الجهة اليسرى ثم حاول أن يلعب الكرة فوق سوريا، لكن الأخير تألق مجددًا وأنقذ فريقه «58».

وللمرة الأولى في اللقاء، أخطأ سوريا في خروجه من مرماه إثر ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى المدافع الألماني أنتونيو روديجر لكن رأسية الأخير كانت خارج الخشبات الثلاث «76».

ثم فرط كارفاخال بفرصة ذهبية حين وصلته الكرة عند القائم الأيسر بتمريرة رأسية من رودريجو، فأخفق في تسديدها بالشكل المناسب والمرمى مفتوح أمامه «79».

واختتم ريال فرصة بمحاولة للأرجنتيني فرانكو ماستانتونو وجدت في طريقها سوريا الذي كان نجم اللقاء بامتياز «90».

ولم يكمل ماستانتوونو المباراة، إذ وجه له الحكم البطاقة الحمراء بعدما وجه له ابن الـ18 عامًا الكلام ويده على فمه من دون أن يُعرف ما تلفظ به «5+90».

كما حصل أدريان ليزو جناح خيتافي على بطاقة حمراء للإنذار الثاني بعد تشتيته الكرة «90+7».