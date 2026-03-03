حي الهميلة.. وجهة رمضانية بطابع تراثي

شهد حي الهميلة في خميس مشيط، أحد أقدم الأحياء الشعبية وسط المدينة، الإثنين، تنظيم حفل الإفطار السنوي لفعالية «فوانيس»، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار من داخل المنطقة وخارجها.

وأوضح لـ«الرياضية» وليد حكمي، مدير مبادرة الحي، أن المشروع شهد تحولًا كبيرًا على مستوى التنظيم والمحتوى، قائلًا: «عملنا على تغيير هوية حي الهميلة بالكامل، وحرصنا على أن يكون مكانًا جاذبًا للزوار بشكل يومي، من خلال التوسع في الفعاليات، وتوفير بيئة متكاملة تجمع بين التراث والخدمات الحديثة».

وأكد لـ«الرياضية» حسن أبو نخاع، قائد فرقة شهران للفنون الشعبية، أن الحي بات يعكس تنوع الموروث الثقافي السعودي، قائلًا: «حي الهميلة يتميز بطابع تراثي واضح، وتوجد فيه لمسات مستوحاة من مختلف محافظات السعودية، ويمنح الزائر تجربة ثقافية متكاملة».

وبرز الحي خلال المواسم الأخيرة برسوماته الجدارية ذات الطابع الرمضاني والعبارات التراثية التي زينت المنازل القديمة، لتشكل عنصر جذب إضافيًا أسهم في زيادة الإقبال، خاصة من سكان أبها وخميس مشيط، في ظل التوسع الأكبر الذي شهده الحي هذا الموسم.