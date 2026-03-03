مرزوق لـ «الرياضية»: الأخدود لن يهبط.. والانطلاقة أمام الفيحاء

وعد حسن مرزوق، المدير الرياضي لنادي الأخدود، بالابتعاد عن مناطق الهبوط، والهروب من المراكز المتأخرة، بعد الوصول إلى النقطة الـ 13، عقب الفوز في المواجهة الماضية على النجمة في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقال مرزوق لـ«الرياضية» في حديث خاص: «الفوز الأخير الذي حققه الأخدود على النجمة، سيكون دافعًا أكبر لعناصر الفريق لمواصلة الانتصارات، والنهوض نحو الأمام، والابتعاد عن مراكز الخطر».

وأضاف: «لاعبو الفريق لديهم معنويات مرتفعة، وطموحات عالية، وسيواصلون تحقيق النتائج الإيجابية في المواجهة المقبلة أمام الفيحاء، والانطلاقة نحو الأهداف التي وضعت لهم لتحقيقها».

وبيّن أن الفريق عانى من سوء الحظ في بداية الموسم، وقال: «حقيقة بداية الموسم كانت النتائج مخيبة للآمال، عانينا من سوء الحظ، ولم تخدمنا جدولة الدوري في أول خمس جولات، خضنا خلالها مباريات قوية، وخسرنا من الاتحاد والتعاون والهلال ونيوم، وحققنا أول نقطة بعد التعادل السلبي مع القادسية».

وأشار إلى أن تذبذب المستويات للفريق من مباراة إلى أخرى يعود إلى غياب أبرز اللاعبين للإصابة، مثلما تعرض له الألماني خالد ناري، وسعيد الربيعي، قائد الفريق.

واختتم مرزوق حديث، وقال: «إدارة النادي بقيادة سامي آل فاضل، تبذل كل جهدها، وتسخر إمكاناتها كافة من أجل تحقيق موسم ناجح بالبقاء في دوري روشن السعودي، للموسم المقبل، وتحقيق مركز متقدم في نهاية مشوارنا بالدوري».