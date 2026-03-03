السويحلي يتجاوز صقر أكادير.. ويتأهل

اقتنص فريق السويحلي الليبي لكرة قدم الصالات صدارة المجموعة الثانية في بطولة زوهو ضمن موسم القادسية الرمضاني.

وتجاوز الفريق الليبي نظيره صقر أكادير المغربي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي القادسية، فجر الثلاثاء، وضمن الفريقان التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ونجح فريق الثقبة في خطف بطاقة التأهل الثانية للدور ذاته، إثر فوزه على محمصة أودن 3ـ1.

وتختتم منافسات دور المجموعات في البطولة بمواجهتين لحساب المجموعة الثالثة.

ويلعب في اللقاء الأول فريق مجموعة غدران أمام الشعب العماني، وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق مجموعة القريان مع نادي الإعلاميين المصري.