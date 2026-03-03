راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرثها الرياضي

استقبل الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة، الثلاثاء، الأمير خالد بن محمد بن سعود، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الدرعية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض خطط النادي وتوجهاته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميّز في رياضات مختارة، بما يعكس طموح الدرعية وحضورها على الصعيد العالمي، والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بروح مبتكرة تنطلق من هوية الدرعية وإرثها التاريخي.

وأكد الأمير راكان بن سلمان أهمية إبراز إرث الدرعية والاعتزاز به محليًا وعالميًا ضمن المشهد الرياضي في السعودية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، أيدها الله، وترسيخ كيان رياضي قوي ومستدام يواصل تحقيق الإنجازات.

وأشاد بالجهود، التي يبذلها مجلس إدارة النادي ومنسوبوه، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز مسيرة النادي، وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الطموحة.

من جانبه، أعرب الأمير خالد بن محمد بن سعود عن شكره وتقديره لمحافظ الدرعية على دعمه واهتمامه، مبينًا أن نادي الدرعية يستلهم مكانة الدرعية التاريخية، ويحرص على ترجمة هذا الإرث في أدائه ومسيرته الرياضية.

وفي ختام الاستقبال تسلم الأمير راكان بن سلمان هدية تذكارية عبارة عن شعار الفريق الأول بالنادي.