هوتسلر يتهم لاعبي أرسنال بإضاعة الوقت

تساءل الألماني فابيان هوتسلر، مدرب فريق برايتون الأول لكرة القدم، عن الوقت الذي يستغرقه لاعبو أرسنال لتنفيذ الكرات الثابتة، قبل لقاء الفريقين على ملعب «أميكس»، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هوتسلر في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الثلاثاء قبل لقاء الفريق اللندني، الذي يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا: «أحيانًا يستغرق أرسنال دقيقة كاملة لتنفيذ ركلة ركنية إذا كان متقدمًا في النتيجة». ودعا مدرب برايتون إلى وضع قواعد أكثر صرامة لتجنب إهدار الوقت في الكرات الثابتة.

وسُئل هوتسلر عن سبب الانتقادات الكثيرة الموجهة لتكتيكات أرسنال في الكرات الثابتة، ليرد: «بالنسبة لي، الموضوع الرئيس هو وضع قاعدة واضحة تحدد الوقت المسموح به لتنفيذ الركلات الركنية، ورميات التماس، والركلات الحرة، لأنني أعتقد أن لا أحد يدرك ذلك، ولكن عندما يحصل أرسنال على ركلة ركنية وهو متقدم في النتيجة، فإنه أحيانًا يستغرق أكثر من دقيقة لتنفيذها».

وحول إضاعة الوقت قبل الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تابع المدرب الألماني حديثه: «أعتقد أنه يجب علينا وضع قواعد واضحة، لأن وقت المباراة الفعلي في النهاية هو 50 دقيقة بدلًا من 65 دقيقة أحيانًا، وهذا يغير مجرى المباريات بشكل كبير».

وتابع: «إذا لم يكن لدينا وقت مباراة فعلي موحد في جميع المباريات، فهذا أمر غير مقبول. لقد حللنا الأمر ووجدنا أن الفرق هائل. أعتقد أن كل مشجع يدفع مبلغًا كبيرًا لحضور مبارياتنا في الملاعب يجب أن يحصل على الوقت الكامل من اللعب، لأنهم يدفعون الكثير».

وأكد هوتسلر أن الجماهير تريد مشاهدة مباراة كرة قدم حقيقية، ولا يريدون أن يقضوا 50 دقيقة في اللعب و40 دقيقة أخرى دون لعب فعلي.

وعلى الرغم من انتقاده لطريقة «إهدار» آرسنال للوقت في الكرات الثابتة، شدد هوتسلر على أن فريقه بحاجة للتعلم من لاعبي الفريق الملقب بـ«المدفعجية»، وتحسين أسلوبهم في الدفاع والهجوم في الكرات الثابتة.

وأوضح هوتسلر أن الحكام عليهم التشديد بعدم إهدار الوقت في الكرات الثابتة، مؤكدًا أن هذه القواعد لن تتغير فورًا، قائلًا: «نحن ندرك أهمية تلك الكرات، وأنها قادرة على تغيير مجرى المباريات، لذا ينبغي علينا استغلالها أيضًا».

ويطمح برايتون إلى مواصلة صحوته من خلال الفوز في لقائه الثالثة على التوالي بالمسابقة، ويحتل الفريق حاليًا المركز الـ 11 برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.