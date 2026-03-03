أطقم صغيرة تورط سيدات الهند

وضع الاتحاد الهندي لكرة القدم نفسه في موقف صعب مع منتخب بلاده للسيدات قبل دخوله منافسات كأس آسيا في أستراليا، بعد إرساله ملابس صغيرة الحجم مصممة لفرق الناشئين، ما ‌دفع الجهاز ‌الإداري للفريق إلى الحصول على ‌أطقم ⁠محلية أسترالية.

ولم تكن ⁠أطقم الملابس، التي وصلت إلى الفريق قبل يومين من مباراته الأولى في المجموعة الثالثة ضد فيتنام على ملعب بيرث ريكتانجولار في بيرث، مناسبة لمعظم ⁠اللاعبات، ما عرض الهند ‌لخطر ‌الفشل في الفحص الرسمي للمعدات من ‌قبل منظمي البطولة.

وكاد ذلك ‌أن يعرض مشاركة الهند في البطولة للخطر، بعد أن اضطرت إلى الانسحاب من نسخة ‌2022، التي نظمت على أرضها بسبب تفشي ⁠فيروس كورونا ⁠في الفريق.

وقال مسؤول في الاتحاد الهندي لكرة القدم إن المسؤول الإداري للفريق حل المشكلة عن طريق الحصول على أطقم محلية خلال ليلة واحدة.

وتسلمت اللاعبات الأطقم الجديدة، الثلاثاء، قبل يوم واحد من المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة.