جراحة الكتف تبعد جاكيه عن رين

يحتاج جيريمي جاكيه، مدافع فريق رين الفرنسي الأول لكرة القدم، المقرر انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي نهاية الموسم، إلى جراحة في كتفه نتيجة إصابة تعرّض لها الشهر الماضي، حسبما أعلن ناديه، الثلاثاء.

وكان اللاعب البالغ 20 عامًا قد أصيب خلال الخسارة أمام لنس، 7 فبراير الماضي.

وذكر رين في بيان، الثلاثاء: «بعد الفحوص الطبية، تم تحديد موعد لإجراء العملية في الأيام المقبلة».

ولم يوضح النادي موعد عودة اللاعب إلى الملاعب.

وكان ليفربول قد توصل إلى اتفاق لضم الدولي الفرنسي تحت 21 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل نحو 70 مليون يورو «81.28 مليون دولار».

ويحتل رين المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي قبل 10 مباريات من نهاية الموسم، بفارق ثلاث نقاط خلف مرسيليا، صاحب المركز الرابع في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.