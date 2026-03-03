سانتو يمنع تراوري من رفع الأثقال

منع البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق وست هام يونايتد الأول لكرة القدم، أداما تراوري من رفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية التابعة للنادي.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر ⁠صحافي الثلاثاء قبل المباراة الحاسمة لفريقه المهدد بالهبوط على ملعب منافسه اللندني فولهام: «الجناح ضخم البنية بما يكفي، إنه أمر لا يصدق، بنيته الجسدية مسألة وراثية، لكن جيناته الوراثية هكذا منذ فترة طويلة، وعليه تجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، طلبت منه ⁠الابتعاد عنها».

ويشتهر اللاعب السريع السابق في وولفرهامبتون واندرارز ببنية عضلية قوية، وقد نشر زميله كريسينسيو سمرفيل الأسبوع الماضي مقطع فيديو على مواقع ‌التواصل الاجتماعي ‌يُظهر تراوري وهو يرفع 145 كيلوجرامًا.

وتابع سانتو حديثه، قائلًا: «أعتقد أن هذا أحد ‌الأشياء التي يجب أن ‌يدركها. إنه حمل ما يكفي من أثقال».

وانضم الإسباني ‌تراوري «30 عامًا» إلى وست هام قادمًا من ‌فولهام، يناير الماضي، وشارك في أربع مباريات بالدوري بديلًا.

ويعتقد سانتو، الذي عمل معه سابقًا في وولفرهامبتون، أن تراوري يمكن أن يلعب ‌دورًا رئيسًا في معركة الهبوط.

وأضاف المدرب البرتغالي: «تراوري لاعب مميز لا يوجد ⁠الكثير ⁠من اللاعبين في عالم كرة القدم الذين يتمتعون بقدراته وسرعته ومهاراته في المواقف الفردية، إنه موهبة يجب أن نستفيد منها، لكن ذلك سيستغرق وقتًا وعليه أن يتكيف ويفهم طريقة لعب الفريق. لكنه أثبت نفسه في إنجلترا وفي منتخب إسبانيا منذ وقت قريب، لذلك نحن نتحدث عن لاعب رفيع المستوى».

وسجل تراوري، الذي نشأ في صفوف برشلونة، سرعة قصوى بلغت 37 كيلومترًا في الساعة، وادعى ذات مرة أنه سيهزم العداء الأولمبي الأسطورة يوسين بولت في سباق قصير على العشب.