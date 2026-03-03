الآسيوي يقرر تأجيل إياب الأدوار الإقصائية في «الغرب»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مواجهات «إياب» الأدوار الإقصائية من مسابقات الأندية الآسيوية، لمنطقة «الغرب»، في بيان نشر على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»، الثلاثاء.

وكان الاتحاد القاري أعلن، الأحد الماضي، تأجيل مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية لمنطقة الغرب.

وأشار البيان الآسيوي إلى أن قرار التأجيل طال كلًا من «إياب» دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباريات دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا الثاني، وكأس التحدي الآسيوي، على أن تستمر جميع المباريات التي تضم أندية من منطقة الشرق في المسابقات كافة بموعدها المحدد أصلًا.

واختتم الاتحاد القاري بيانه بأنه سيعلن عن التحديثات كافة التي تخص المباريات المؤجلة في حينها.

وكان من المقرر أن يواجه الهلال السعودي السد القطري، والأهلي أمام الدحيل القطري، والاتحاد ضد الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإمارات أمام تراكتور الإيراني «ذهابًا وإيابًا» لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكذلك تم تأجيل مباراتي النصر السعودي أمام الوصل الإماراتي، والأهلي القطري أمام الحسين الأردني في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس آسيا الثانية.