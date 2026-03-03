ماغي: جود تجسد مجموعة نساء.. والعمل استغرق 12 شهرا

أكدت الممثلة ماغي بو غصن أن شخصية جود، التي تقدمها في مسلسل بالحرام، الذي يبث ضمن دراما رمضان لهذا العام، تجسد مجموعة من النساء في امرأة واحدة، مشبهةً ارتباطها بـ «بيت صباح» جزءًا من مجموعة أفراد لكل منهم أزماته وقصصه الخاصة، عادة أن جود ليست شخصية عابرة، بل هي الرابط الذي يجمع شتات الشخصيات الأخرى في «بيت صباح».

وأوضحت ماغي في تصريح بثته إم بي سي: «المسلسل يطرح فكرة السيرك، ويتحول الغرباء إلى عائلة وأصدقاء تجمعهم المواقف المشتركة، سواء ربطهم الدم أم لا»، مردفة: «هذا البيت يشكل عائلة وسيركًا إنسانيًا تتشابك فيه المصائر».

وأبانت ماغي أن فكرة العمل تراودها منذ أعوام، كونها تلامس محاذير اجتماعية مؤذية يجب الإضاءة عليها للتوعية، وأن العمل يسلط الضوء على شر كبير موجود في الواقع، شارحة أن التسمية جاءت صادمة للجمهور، مشددة على أن المسلسل مدروس بعناية، واستغرق العمل على النص وتفاصيل الشخصيات نحو عام كامل، لضمان تقديم مادة ناضجة تخاطب عقل المشاهد ومسؤوليته.