فلامنجو يقيل لويس بعد الفوز بـ 8ريو دي جانيرو ـ الفرنسية

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إقالة فيليبي لويس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد ساعات قليلة فقط من الفوز الكاسح الذي حققه على مادوريرا 8ـ0 في نصف نهائي بطولة كاريوكا في ريو دي جانيرو.

وذكر فلامنجو في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «بدءًا من الثلاثاء لن يتولى فيليبي لويس قيادة الفريق الأول بعد الآن»، موجهًا شكره للظهير الدولي البرازيلي السابق على كل ما قدّمه وتقاسمه خلال فترة عملة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أبلغ جوزيه بوتو، المدير الرياضي، المدرب بالقرار بعد دقائق من انتهاء مؤتمره الصحافي، فيما بدا فيليبي لويس متفاجئًا.

وغادر النادي أيضًا إيفان بالانكو، المدرب المساعد، ودييجو لينياريس، المدرب البدني.

وجاءت إقالة المدرب البالغ 40 عامًا بعد أن ضمن فلامنجو تأهله إلى نهائي البطولة الإقليمية بفوز عريض، حيث سيواجه غريمه التقليدي فلومينينسي.

ولم يكن العام جيدًا بالنسبة للفريق صاحب أكبر ميزانية في أمريكا الجنوبية، إذ خسر الكأس السوبر البرازيلية أمام كورنثيانز 2ـ0، وهو أول لقب كان يطمح لتحقيقه هذا الموسم، كما خسر لقب كوبا سودأميريكانا على ملعب ماراكانا أمام لانوس الأرجنتيني 3ـ2.

ومنذ توليه تدريب فلامنجو في سبتمبر 2024، أحرز فيليبي لويس خمسة ألقاب، هي: كأس ليبرتادوريس، والدوري البرازيلي، والكأس والسوبر المحليتان، إضافة إلى بطولة كاريوكا الخاصة بأندية ولاية ريو.

وخسر، ديسمبر الماضي، نهائي كأس إنتركونتيننتال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح في الدوحة.