الأهلي.. إصابة جديدة تغيب ديميرال

أجرى التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين، كشفًا بالأشعة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة جدة، للاطمئنان على الإصابة الجديدة، التي لحقت به في الحصة التدريبية، الأحد الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإصابة، التي عانى منها ديميرال، جديدة، وعلى مستوى وتر العضلة الضامة، وليست في العضلة نفسها التي غيبته الفترة الماضية، إذ خضع لكشف، على أن يستلم الجهاز الطبي بالنادي التقرير الخاص بنوعية الإصابة ومدة الغياب.

وغاب المدافع، ذو الـ27 عامًا، عن المشاركة مع الأهلي في تسع مباريات، دوريًا بعد تعرضه إلى تمزق في العضلة الضامة لحقت به، أمام الخليج 4ـ1 في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، ولم يشارك أمام كل من «نيوم، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشاب، والنجمة، وضمك»، وآسيويًا ضد «الوحدة، وشباب الأهلي».

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد في مواجهة «الديربي»، الجمعة المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في قائمة الترتيب لدوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر، فيما يقع الاتحاد في المركز الخامس برصيد 42.