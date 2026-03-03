برشلونة وأتلتيكو.. هل يحقق «البلوجرانا» «ريمونتادا القرن»؟

يطمح فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى تحقيق «الريمونتادا» أمام خصمه أتلتيكو مدريد، عندما يلتقي الفريقان، الثلاثاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025ـ2026.

وفاز أتلتيكو مدريد ذهابًا في العاصمة الإسبانية على منافسه برشلونة بنتيجة 4ـ0، ليضع قدمًا ونصف في المباراة النهائية للعودة، مع حاجة الفريق الكاتالوني في تسجيل فارق أكثر من أربعة أهداف، من أجل ضمان التأهل المباشر إلى النهائي.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا فقط، فاز برشلونة في 23 مباراة وانتصر أتلتيكو في 17، إضافة إلى 10 تعادلات بينهما في 50 مباراة سابقة.

وعرف برشلونة العودة من قبل أمام أتلتيكو في الأدوار الإقصائية بكأس الملك، حين تأخر في نتيجة مباراة الذهاب، إذ حدث ذلك أكثر من مرة، من بينها منافسات الدور نصف النهائي عام 1968.

وفاز أتلتيكو على برشلونة بنتيجة 1ـ0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك عام 1968، إلا أن برشلونة عاد بقوة في الإياب ليفوز بنتيجة 3ـ1 ويتأهل إلى المباراة النهائية.

ولم يحدث أن عاد برشلونة في النتيجة أمام أتلتيكو مدريد حين تأخر في الذهاب، باستثناء نصف نهائي نسخة عام 1968، حيث ودع البارشا منافسات كأس ملك إسبانيا كلما خسر المباراة الأولى في الجولات الإقصائية أمام أتلتيكو مدريد بعد ذلك.

وكان البارشا قريبًا من العودة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1995، بعد أن خسر الذهاب بنتيجة 1ـ4، إلا أنه انتصر في الإياب بنتيجة 3ـ1 فقط، ليودع البطولة رسميًا ويصعد أتلتيكو إلى ربع النهائي.

هذا ولم يستطع أتلتيكو مدريد العودة في النتيجة بمباريات كأس ملك إسبانيا، حين كان يخسر جولة الذهاب ضد برشلونة، ليكتفي هو الآخر بالخروج من البطولة، مع صعوبة «الريمونتادا» في إياب مباريات الكأس تاريخيًا بين الفريقين.

يذكر أن برشلونة نجح في العودة أمام أتلتيكو مدريد في النتيجة، لكن خلال المباراة الواحدة فقط، حين حدث ذلك في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1997.

وانتهى لقاء الذهاب حينها بالتعادل 2ـ2 بين الفريقين، قبل أن يتقدم أتلتيكو بنتيجة 4ـ2 على برشلونة في الإياب حتى آخر نصف ساعة، قبل أن يعود برشلونة بقوة ويسجل ثلاثة أهداف متتالية، ليحقق الفوز بنتيجة 5ـ4 ويتأهل إلى المباراة النهائية.