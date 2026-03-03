170 مشاركا ينهون برنامج «حلقات شبابية»

انتهت فعاليات برنامج «حلقات شبابية» الإثنين الماضي، التي استمرت ستة أيام في مدينتي الرياض وجدة، ضمن مبادرات الإدارة العامة للأنشطة الشبابية من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة 170 شابًا وشابة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي.

وبدأ البرنامج أولى جلساته الحوارية في مدينة الرياض بأكاديمية مهد الرياضية، التي ناقشت دور الشباب في تطوير القطاع الرياضي، ثم انتقلت الجلسات إلى محطتها الثانية في جامعة الفيصل، قبل أن تُستكمل في محطتها الثالثة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن تسلسلٍ يعكس تنوّع البيئات الأكاديمية واتساع دائرة المشاركة الشبابية.

وعقب ختام محطات البرنامج في الرياض، انتقل إلى محافظة جدة، حيث استكملت جلسات البرنامج في جامعة عفت، وسط تفاعل من الأكاديميين والرياضيين، ليُختتم البرنامج في جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

ويهدف برنامج «حلقات شبابية» إلى توفير مساحةٍ حوارية تفاعلية من أجل تبادل التجارب والأفكار، وتعزيز ثقافة الحوار، وتمكين الشباب من التعبير عن رؤاهم، بما يعزز حضورهم ودورهم في صناعة التأثير الإيجابي داخل المجتمع الرياضي.