التدريب الأخير يحدد مصير هالاند وأوريلي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن الحصة التدريبية للأخيرة، الثلاثاء، تحدد جاهزية نجميه النرويجي إرلينج هالاند، والإنجليزي نيكو أوريلي للمشاركة أمام نوتنجهام فورست، الأربعاء، في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب، الذي فقده في الموسم الماضي، مع ضيفه نوتنجهام فورست، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة.

وكان هالاند قد غاب عن فوز مانشستر سيتي 1ـ0 على مضيفه ليدز يونايتد، في المرحلة الماضية بالمسابقة، السبت الماضي، عقب تعرضه لإصابة طفيفة، فيما اضطر أوريلي للخروج من الملعب بسبب إصابة في الكاحل في منتصف الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى على ملعب «إيلاند رود».

لكن في المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبل المباراة، الثلاثاء، قال جوارديولا إنه سيتخذ قراره بشأن اللاعبين بعد حصة التدريب، التي تجرى في وقت لاحق.

وأكد جوارديولا أن إرلينج يشعر بتحسن كبير، لكنه لم يتدرب، الإثنين، مشيرًا إلى أن لديهم تدريبًا، الثلاثاء، وستقرر من خلاله إمكانية مشاركته من عدمها، والأمر نفسه ينطبق على نيكو.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الأربعاء على ملعب «الاتحاد» وهو في حالة معنوية عالية بعد سلسلة من النتائج المميزة، حيث يوجد الفريق حاليًا في المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر، الذي لعب 29 لقاء.

ولم يتعرض فريق جوارديولا للخسارة في تسع مباريات بجميع المسابقات، علمًا أنه حقق الفوز في مبارياته الست الأخيرة.

ولا يزال مانشستر سيتي ينافس للتتويج بأربعة ألقاب في الموسم الجاري «الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا»، مع دخول الفريق الأشهر الثلاثة الأخيرة الحاسمة من الموسم.

لكن من وجهة نظر جوارديولا، ينصب التركيز على الحاضر، وتوجيه أنظار اللاعبين نحو فريق نوتنجهام فورست، الذي يكافح للحفاظ على مكانته في الدوري الممتاز.

وأعرب المدرب الإسباني عن تقديره الكبير للعمل الذي أداه البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب نوتنجهام الجديد، قائلًا: «أتذكر مباراة وولفرهامبتون عندما كان مدربًا هناك في المباراة الأولى من الموسم، وأستطيع القول إنهم تفوقوا علينا في الشوط الأول وكانوا أفضل بكثير».

وأضاف جوارديولا: «لقد كنا محظوظين للغاية، وإنه مدرب من الطراز الرفيع، وشاهدت مباراتي نوتنجهام ضد برايتون وليفربول، وكان أداؤه في المواجهتين جيدًا للغاية، ودائمًا ما كنت أشعر بصعوبة اللعب هناك».

أوضح مدرب السيتي أن نوتنجهام يضم لاعبين مميزين، مثل مورجان جيبس وايت، وكالوم هودسون ـ أودوي، وإليوت أندرسون، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون تشكيلة أكبر وأكثر تنوعًا تضم لاعبين من الطراز الرفيع.

وأشار جوارديولا في ختام تصريحاته: «لدينا مباراتان متبقيتان في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، ونحن متأخرون بخمس نقاط عن أرسنال، لذا لا يمكننا التفريط في أي نقاط».