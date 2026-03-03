الأحد.. انطلاق موسم فورمولا 1 الجديد

ينطلق موسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026 في ملبورن، الأحد المقبل.

ويتطلع البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، إلى الاحتفاظ بلقبه العالمي، فيما يطمح الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، إلى استعادته منه.

وتبقى التوقعات صعبة قبل موسم يشهد 24 سباقًا، نظرًا للتغييرات الجذرية في لوائح الهياكل والمحركات، لكن المواجهة بين المرشحين تفتح الباب أمام واحد من أكثر المواسم إثارة.

وبدأت حرب توجيه الاتهامات وإلقاء اللوم بالفعل، ولا أحد اعترف حتى الآن بأنه كان «يخفي قدراته»، في لغة الحظائر.

وجّه فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، أصابع الاتهام إلى مرسيدس، قائلًا: «فقط انتظروا حتى ملبورن لتروا مقدار القوة التي سيجدونها فجأة.. لتروا مدى سرعتهم فجأة على الخطوط المستقيمة».

في المقابل، سلط جيمس فاولز، رئيس وليامس، الضوء على ريد بُل في البحرين، ملمّحًا إلى أن هناك ألعابًا تمارس عندما انخفضت سرعتهم بشكل مفاجئ.

ومن الطبيعي محاولة إخفاء أي أفضلية صغيرة قبل الانطلاق في ملبورن، لكن هذه ليست سوى أولى المواجهات التي يتوقع أن تشعلها القواعد الجديدة.

وبعد هاس الذي انضم إلى الحلبة عام 2016، يأتي اليوم كاديلاك، أحد أشهر الأسماء في عالم السيارات الأمريكية، لفرض «المعيار العالمي».

وليست هذه مشاركته الأولى تمامًا، إذ وفر محركات فقط عامي 1952 و1953 ولم يتمكن من خوض السباق في نسختين من إندي 500 اللتين كانتا تحتسبان ضمن بطولة العالم.

وبصفته فريقًا جديدًا، سيعول الوافد الجديد الممول من جنرال موتورز على الخبرة خلف المقود مع الفنلندي فالتيري بوتاس والمكسيكي سيرخيو بيريس، وكذلك المحرك كونه الفريق لن يصنّع وحدات طاقته الخاصة قبل 2029، ما يعني أنه ستعتمد على فيراري حتى ذلك الحين.

وقال جرايم لاودون، مدير الفريق في التجارب التي نظمت استعدادًا للموسم الجديد: «أؤمن تمامًا بأن لدينا منصة يمكن للفريق البناء عليها والانطلاق منها. هذا ربما كل ما يمكن أن يطلبه فريق جديد، ما لم تحدث معجزة كاملة».

وينتظر ظهور فريق جديد آخر «أودي» الذي يمتلك تاريخًا عريقًا في الرياضات الميكانيكية، من لومان إلى رالي دكار وبطولة العالم للراليات، لكنه يغامر في الفئة الملكة للمرة الأولى.

واستحوذت الشركة الألمانية على فريق ساوبر، وأبقت على خبرة السائق المخضرم نيكو هولكنبرج، الذي حقق أول منصة تتويج له الموسم الماضي في سيلفرستون بعد 15 عامًا و239 سباقًا، إلى جانب الشاب البرازيلي جابريال بورتوليتو «21 عامًا».

وأظهرت أودي أداء جيدًا في التجارب الإعدادية للموسم، وقد تفاجأ البعض، على الرغم من أن جوناثان ويتلي، مدير الفريق، يرفض إطلاق الوعود.

وقال بعد تجارب حلبة الصخير: «لا نُخفي حجم العمل المطلوب، ولا مستوى المنافسة التي سنواجهها في ملبورن».

وعند بلوغه 18 عامًا و212 يومًا لحظة انطلاق الأضواء في ملبورن، سيصبح البريطاني أرفيد ليندبلاد رابع أصغر سائق يشارك في الفورمولا 1 على الإطلاق، خلف فيرستابن والبلجيكي ـ الكندي لانس سترول، والإيطالي كيمي أنتونيللي.

وسيخوض السائق الشاب، الذي يمثل بريطانيا، ويحمل أيضًا جذورًا سويدية وهندية من جهة والديه، موسمه الأول مع فريق رايسينج بولز إلى جانب ليام لوسون.

وهو السائق الوحيد المبتدئ هذا الموسم، لكنه يتمتع بسيرة قوية، إذ فاز بثلاثة سباقات في الفورمولا 2 عام 2025، اثنان منها حين كان في السابعة عشرة، وكان محط اهتمام ريد بُل منذ كان عمره 12 عامًا.

كان صريحًا بشكل لافت في يناير الماضي بشأن جاهزيته للخطوة الكبرى، قائلًا لقناة فورمولا 1: «لا أعرف. لدي الكثير لأتعلمه. إذا كنت جاهزًا بالكامل، لا أدري».

في الطرف الآخر من السلم العمري، قد يخوض الإسباني فرناندو ألونسو «44 عامًا» والبريطاني لويس هاميلتون «41 عامًا» آخر مواجهة في الفورمولا 1.

ويخوض ألونسو، الذي أحرز لقبيه قبل ولادة ليندبلاد «2005 و2006»، عامه الأخير في عقده مع أستون مارتن، فيما لا تبشر تجارب الفريق المتعثرة بالخير.

أما هاميلتون، الذي يخوض عامه الأخير مع فيراري، فبعد موسم كارثي، العام الماضي، يبدو أنه استعاد روحه القتالية بحثًا عن لقبه العالمي الثامن.

وكتب: «أعرف ما يجب فعله. سيكون موسمًا لا يصدق!».