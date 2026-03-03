عبد ربه ينقذ الإسماعيلي بالمجان

أعلن النادي الإسماعيلي، الثلاثاء، عن تغييراته الجديد لقطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لطارق العشري، المدرب السابق، الذي استقال من منصبه.

وذكر الإسماعيلي في بيان رسمي أنه تقرر تعيين علي غيط مشرفًا عامًا علي قطاع الكرة، وحسني عبد ربه مديرًا رياضيًا دون أي مقابل مادي، وخالد جلال مدربًا، ووائل كوندي مدربًا عامًا.

وأضاف أنه تقرر تعيين أحمد فكري مدربًا عامًا، وعبد الله الشحات مدربًا، وإسلام كاظم مدربًا مساعدًا، وخالد متولي مدربًا لحراس المرمي، والطبيب أكرم عبد العزيز اختصاصي العلاج الطبيعي.

وخاض عبد ربة أحد أساطير الإسماعيلي العديد من التجارب الاحترافية مع ستراسبورج ألزاس الفرنسي، وشباب الأهلي الإماراتي، والاتحاد عام 2012، والنصر في 2013، بنظام الإعارة.

ويعاني الإسماعيلي من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني، حيث يقبع حاليًا في المركز الأخير بترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة، بفارق ست نقاط خلف مراكز النجاة.

يشار إلى أن الإسماعيلي توج بلقب الدوري المصري ثلاث مرات، كان آخرها موسم 2001ـ2002.